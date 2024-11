Washington.- El congresista Mike Waltz fue nombrado como asesor de Seguridad Nacional, para la nueva administración del republicano Donald Trump.

A través de sus redes sociales, el magnate destacó que «es un honor para mí anunciar que el congresista Mike Waltz queda designado para servir en mi Gabinete como mi asesor de Seguridad Nacional».

De la misma manera, Trump definió a Waltz como «un firme defensor» de su agenda de política exterior. Además, aseguró que «será un tremendo defensor» en la búsqueda de la paz por parte de su Gobierno «a través de la fuerza».

Por su parte, Waltz utilizó sus redes sociales agradeció a Donald Trump su designación. «Me siento profundamente honrado de que el presidente Trump haya depositado su confianza en mí para servir en su gabinete como asesor de seguridad nacional».

«No hay vocación más elevada que la de defender los valores y las libertades de nuestra nación y la seguridad de todos los estadounidenses», afirmó el congresista.

Por último, destacó que «creo plenamente que los mejores días de Estados Unidos aún están por venir, y que con la Agenda América Primero del Presidente Trump, aseguraremos nuestras libertades y forjaremos un futuro en el que nuestra nación siga siendo la tierra de la libertad y la tierra a la que el mundo recurra en busca de liderazgo y coraje».

