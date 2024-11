Joe Biden y Kamala Harris honraron a los soldados caídos

Washington.- Con motivo al Día de los Veteranos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden conjuntamente con la vicepresidenta Kamala Harris, estuvieron en los actos para honrar a los soldados caídos.

La ceremonia, se efectuó en el cementerio icónico ubicado al otro lado del río Potomac, en Washington.

Join @VP and me as we participate in the Presidential Armed Forces Full Honor Wreath-Laying Ceremony on Veterans Day. https://t.co/VdvaXQ6FUZ

El primer mandatario recibió el lunes 11 de noviembres en la Casa Blanca a un grupo de veteranos. Durante el acto afirmó que “honramos a todos nuestros veteranos que han defendido y luchado por nuestra democracia”.

Today, we honor all our veterans who have defended and fought for our democracy.

They prove that we are a nation that can meet darkness with light, no matter how high the cost or how heavy the burden.

May we all strive to be worthy of their sacrifices for us. pic.twitter.com/wYtKyPZarG

— Joe Biden (@JoeBiden) November 11, 2024