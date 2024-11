Wall Street cerró en alta tras la victoria de Trump

New York.- Tras la victoria del republicano, Donald Trump, en la elecciones presidenciales, el Wall Street cerró con fuertes ganancias acumuladas una semana eufórica.

Medios económicos indicaron que el cierre de la sesión, el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 registraron récords cerca de los niveles clave de 44.000 y 6.000 puntos, que superaron en ambos casos brevemente, y saldaron su mejor semana del año con subidas acumuladas del 4,6 % y el 4,7 %, respectivamente.

Asimismo, destacaron que el índice Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas, se anotó una subida acumulada del 5,7 %, impulsado por la firma de automóviles eléctricos Tesla, del magnate Elon Musk, aliado de Trump, que gana un 29 % semanal y ya supera el billón de dólares de capitalización.

