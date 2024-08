Juez federal de Texas suspende «Parole In Place»

Texas.- Un juez federal de Texas ordenó la suspensión de la nueva medida de “Parole In Place” emitida en días pasado por la administración de Joe Biden.

La medida de suspensión se originó luego de que varios estados republicanos impugnaran el programa con una demanda interpuesta la semana pasada.

La ordenanza estuvo a cargo del juez distrito J. Campbell Barker quien emitió la suspensión administrativa, la cual estuvo encabezada por el polémico fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Asimismo, la coalición de estados acusó al gobierno de Joe Biden de eludir al Congreso por “flagrantes fines políticos”.

Por su parte, Paxton escribió en su cuenta en la red social X que «Hemos BLOQUEADO temporalmente el nuevo programa ilegal de «libertad condicional en el lugar» de Biden. El plan inconstitucional de Biden habría recompensado a más de un millón de inmigrantes ilegales con la oportunidad de obtener la ciudadanía después de violar las leyes de nuestro país, y habría incentivado a muchos más».

BREAKING: We have temporarily BLOCKED Biden's unlawful new "parole in place" program.

Biden's unconstitutional scheme would have rewarded over 1 million illegal aliens with the opportunity for citizenship after breaking our country's laws—and incentivized countless more.

This… https://t.co/TemDs5FOrL

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 27, 2024