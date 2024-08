Gobernadores republicanos demandan el «Parole In Plance»

Texas.- Una nueva demanda con el objetivo de detener el programa “Parole In Plance” fue presentada en una corte federal de Texas.

La medida fue interpuesta por 16 estados liderados por republicanos en la que afirman que la administración de Joe Biden pasó por alto al Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía con «fines políticos flagrantes».

En el escrito indican que «esta acción incentiva la migración ilegal y dañará irreparablemente los estados demandantes».

De la misma manera, Ken Paxton, Fiscal General de Texas, afirmó que plan de alivio migratorio es violatorio de la Constitución.

/1🚨BREAKING🚨

We just filed an urgent lawsuit in partnership with @KenPaxtonTX & @Raul_Labrador, and a coalition of 14 states, to block a new Biden-Harris executive amnesty that provides a path to citizenship for over 1 million illegal aliens currently in the United States: pic.twitter.com/ZwHGbAnKW8

— America First Legal (@America1stLegal) August 23, 2024