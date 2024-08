Amplian programa de citas en la aplicación CBP ONE

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció que desde este viernes 23 de agosto, migrantes podrán programar sus citas en la aplicación CBP ONE desde Chiapas y Tabasco.

A través de un comunicado enfatizaron que los mexicanos fueron excluidos en esta nueva medida para el servicio de la aplicación.

De la misma manera, se conoció que este cambio amplía el alcance del servicio, que actualmente ya está disponible en las zonas del norte y el centro de México.

As the summer continues, CBP wants to encourage international travelers to plan ahead by using the CBP One™ mobile application to apply for their I-94s.

Learn "how to" here: https://t.co/szxbMFpDt0 pic.twitter.com/O2BjJLfaKk

— CBP (@CBP) August 17, 2024