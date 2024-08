Condenan a hispano acusado de traficar metanfetaminas

Charlotte, NC.- Condenaron a 11 años de prisión a un hispano por presunto trafico con metanfetaminas, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos en Carolina del Norte.

Armed methamphetamine trafficker is sentenced to over 11 years in federal prison.

w/ @ATFCharlotte @CMPD https://t.co/Y3A4jZmuMp

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) August 19, 2024