Trump visita la frontera de Arizona con México

Arizona.- El candidato republicano Donald Trump visitó la frontera con México, en la que reiteró que al ganar las elecciones logrará una “frontera fuerte”.

El republicano visitó el condado Cochise, en el que reiteró que su gobierno impondrá duros castigos, incluida la pena de muerte, a los inmigrantes ilegales condenados por delitos graves.

Durante su discurso, anunció que tiene la intención de imponer «nuevas sentencias duras a los criminales extranjeros ilegales», que las que incluye condena mínima obligatoria de 10 años para cualquier persona declarada culpable de tráfico ilegal de personas; Cadena perpetua garantizada para cualquier persona declarada culpable de tráfico de niños; entre otras.

Ataca a Harris por crisis migratoria

De la misma manera, el magnate republicano, centró sus críticas en su contrincante electoral, la vicepresidenta, Kamala Harris. “La llamo camarada porque es una marxista radical de izquierdas”.

“Quiere fronteras abiertas. No entiendo por qué alguien querría eso, pero quiere que nuestro país se abra para que los delincuentes puedan venir, violar, robar y hacer lo que quieran”, reiteró Trump.

Por otro lado, Trump indicó que se reunió con familiares de personas que fueron atacadas o asesinadas por inmigrantes indocumentados durante su visita a la frontera entre México y Estados Unidos.

Por último, destacó que «¡mantendré a Estados Unidos seguro! Bajo un gobierno de la camarada Kamala, Estados Unidos será el país más peligroso del mundo. Volverá al estatus de tercer mundo muy rápidamente».

