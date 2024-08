Desmantelan en Texas red de traficantes de migrantes

Texas.- Autoridades en Texas lograron desmantelar una red de traficantes de migrantes venezolanos que operaba en Estados Unidos.

A través de un comunicado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) conjuntamente con el Departamento de Policía de San Antonio indicaron que la banda era de venezolana presuntamente vinculada al Tren de Aragua.

En el escrito se pudo conocer que uno de los detenidos está relacionado con la banda carcelaria venezolana Tren de Aragua.

De la misma manera, trascendió que los traficantes de migrantes prostituían en Internet a dos mujeres venezolanas. En la que las obligaban a participar y tener sexo en moteles de la zona durante más de veinte horas al día.

NEW: HSI and San Antonio PD busted a human sex trafficking operation yesterday involving Venezuelan traffickers and victims, all in the US illegally. Per source, one trafficker is believed to connected to the Venezuelan Tren De Aragua prison gang. Disturbing details in federal… pic.twitter.com/4sfzMxh4F0

