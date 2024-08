Kamala Harris y Tim Walz los candidatos demócratas para las presidenciales

Chicago.- La noche del jueves 21 de agosto cerró con total éxito la Convención Nacional Demócrata, con la nominación oficial de Kamala Harris como la candidata demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Durante cuatro días miles de delegados de diversos estados se concentraron en el United Center, casa de los Chicago Bulls y los Chicago Blackahawks para escuchar a los líderes demócratas que apoyaron la nominación de Kamala Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, quien aceptó su nominación el miércoles 20 de agosto.

Harris con un traje azul marino, color del partido demócrata, afirmó que «en nombre del pueblo, de cada estadounidense. Sin importar el partido, la raza, el género o el lenguaje que su abuela hable. Acepto la nominación».

Vice President Harris: Let’s fight for it. Let’s vote for it. And together, let us write the next great chapter in the most extraordinary story ever told 🇺🇸 pic.twitter.com/PEpQVxCkuH — Kamala HQ (@KamalaHQ) August 23, 2024

De la misma manera prometió que Estados Unidos tendrá «un nuevo camino». «Seré la presidenta que nos una en nuestras mayores aspiraciones», acotó.

Agradeció el apoyo de Joe Biden

Asimismo, durante sus palabras agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección.

«El camino que me trajo aquí fue, sin dudas, inesperado», dijo Harris ante los más de 5.000 delegados del Partido Demócrata que la nominaron. «Pero los giros improbables no me son desconocidos».

Por otro lado, Harris rindió homenaje a sus padres como fuerzas inspiradoras que marcaron su trayectoria. Entre ellas, habló de sus orígenes en su natal California, como hija de inmigrantes, ya que su padre es jamaiquino y su madre era india.

Por último, la vicepresidenta en su discurso criticó al republicano Donald Trump, a quien acusó de querer «hacer retroceder» al país.

“El expresidente, de muchas maneras, no es un hombre serio. Las consecuencias de poner a Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca son extremamente serias», afirmó Harris.

Donald Trump and his allies would limit access to birth control, ban medication abortion, and enact a nationwide abortion ban. Simply put, they are out of their minds. pic.twitter.com/l2uxAI75of — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 23, 2024

