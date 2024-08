Conoce la nueva función de Instagram

Washington.- La red social Instagram sigue innovando, esta vez incluirán fragmentos de canciones en los perfiles de los usuarios.

A través de medios tecnológicos se conoció que la primera cuenta que recibió la actualización fue la de la cantante Sabrina Carpenter, con su canción «Taste», su último single de su recién lanzado sexto álbum de estudio «Short n’ Sweet».

De la misma manera se conoció que la nueva función estará en los perfiles de los usuarios de Instagram especialmente en la biografía, justo debajo de la descripción de texto que estos pueden introducir en sus cuentas.

Asimismo, en el modo de las notas, solo tienen una duración de 30 segundos. Estas, además, no se reproducen de manera automática, sino que es el usuario quien debe pulsar sobre el botón de play para escuchar el fragmento de la canción.

