Fallo histórico por monopolio a Google

Washington .- Un juzgado de Washington declaró culpable a la reconocida empresa Google, por prácticas contrarias a la libre competencia.

La sentencia enfatiza en particular mediante contratos que imponen su motor de búsqueda por defecto en aparatos electrónicos.

«Luego de estudiar atentamente testimonios y pruebas, la corte llegó a esta conclusión: Google es un monopolio y actúa de forma de mantener ese monopolio», afirmó el juez de distrito Amit Mehta.

De la misma manera, indicó que «los acuerdos de distribución firmados por Google impiden a sus rivales competir con la firma californiana”.

En este sentido, en los próximos días se realizará una nueva audiencia del proceso con el objetivo determinar el importe de la multa impuesta a la empresa.

Es de mencionar, que el grupo de Mountain View (California) fue acusado de gastar hasta 26.000 millones de dólares solo el año pasado para asegurarse de que su buscador fuera el utilizado por defecto en algunos teléfonos inteligentes y navegadores de internet. La mayor parte de esa suma tuvo como destino a Apple.

Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a través de un comunicado calificó la decisión como «una victoria histórica para el pueblo estadounidense».

Justice Department Statements on the U.S. District Court for the District of Columbia’s Decision in U.S. v Google

