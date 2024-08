Dos vacunas contra el Covid-19 fueron aprobadas por la FDA

Washington.- Dos nuevas vacunas contra el Covid-19 fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

A través de un comunicado se conoció que la nueva vacuna Covid son de las farmacéuticas de Pfizer y Moderna.

«Las vacunas de ARNm contra la COVID-19 se han actualizado con esta fórmula para atacar más de cerca las variantes que circulan actualmente y brindar una mejor protección contra las consecuencias graves de la COVID-19, incluida la hospitalización y la muerte», señala el escrito.

Es de mencionar, que es la tercera vez que las vacunas se actualizan, ya que buscan que coincidan con las cepas circulantes desde la serie original.

En este sentido, se conoció que las vacunas deberían estar disponibles en unos días.

Por su parte, trascendió que el ente de salud aún no ha aprobado una tercera vacuna, la del fabricante de medicamentos Novavax.

Today, we approved and granted emergency use authorization for updated mRNA COVID-19 vaccines (2024-2025 formula) to include a monovalent (single) component that corresponds to the Omicron variant KP.2 strain of SARS-CoV-2. https://t.co/pul33IEnIw

