Obama: EE.UU. debe abrir un nuevo capítulo y dejar atrás a Trump

Chicago.- El líder demócrata y expresidente de los Estados Unidos afirmó que se debe abrir “un nuevo capítulo” para el país y dejar en el pasado la era de Trump.

Estas declaraciones las ofreció durante el evento demócrata que se realiza en Chicago, en donde recibió la ovación de miles de personas que se encontraban en el lugar.

Durante su participación atacó con dureza la política que ha manejado el magnate republicano, en la que a su juicio es un “egoísta y bravucón, que solo ve el poder como un medio para conseguir sus fines”.

De la misma manera, destacó que Trump recurre a “apodos infantiles” y “teorías conspirativas locas” para combatir su mayor “miedo”, que dijo es perder ante Harris en las elecciones de noviembre.

President Obama: Trump is a 78-year-old billionaire who hasn’t stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator nine years ago. We don’t need four more years of bluster and chaos. We’ve seen that movie and we all know that the sequel’s usually worse pic.twitter.com/Dc2jsiZbg4

— Kamala HQ (@KamalaHQ) August 21, 2024