Fuertes lluvias causaron inundaciones en Connecticut

Connecticut.- Autoridades de Connecticut declararon estado de emergencia en el estado, tras las fuertes precipitaciones que se han registrado en los últimos días.

Las autoridades indicaron que las lluvias que se registraron desde el domingo 18 de agosto han afectado a varias ciudades. Además, hasta la fecha han contabilizado un muerto y decenas de personas evacuadas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó que se ha registrado «lluvias extremas» por lo que se ha originado «numerosas advertencias y emergencias» a raíz de inundaciones repentinas en todo Connecticut y parte del vecino estado de Nueva York.

Al respecto, Ned Lamont, gobernador de Connecticut, decretó oficialmente el estado de emergencia, por las «históricas inundaciones» que han originado “daños importantes» en todo el estado.

«Esta declaración puede ayudar a agilizar la obtención de algunos de los recursos necesarios, incluido un posible apoyo federal», aseguró.

We know that homeowners and businesses in Connecticut are feeling the impacts of yesterday’s flooding. @SenBlumenthal and I just chatted with the owners of a restaurant in Oxford and viewed damage to their business. We are working to pursue the assistance to help those impacted. pic.twitter.com/AKbD9qLEyY

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) August 19, 2024