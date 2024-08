Actualizan pronóstico para la temporada de huracanes

Washington.- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) actualizó su pronóstico para la temporada de huracanes en el Atlántico.

En este sentido a través de un comunicado, NOAA prevé que la temporada de huracanes siga siendo «muy activa».

De la misma manera, puntualizaron que las temperaturas más cálidas del mar y una reducción de la cizalladura vertical del viento han preparado el terreno para una temporada extremadamente activa que podría situarse entre las más activas jamás registradas.

The update to the 2024 Atlantic hurricane season outlook calls for 17-24 named storms, 8-13 hurricanes & 4-7 major hurricanes.https://t.co/FywZw6K8Ms#HurricaneOutlook @NWS pic.twitter.com/qaeDUvVs1S

— NOAA (@NOAA) August 8, 2024