Huracán Ernesto tocó tierra en Bermudas

Bermudas.- El huracán Ernesto tocó tierra en categoría 1 la madrugada del sábado 17 de agosto en un pequeño territorio atlántico de Bermudas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que Ernesto tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros/hora (85 millas por hora).

De la misma manera, alertó sobre fuertes vientos, una peligrosa marejada ciclónica y de importantes inundaciones en la costa.

Asimismo, puntualizan que Ernesto podría arrojar entre 15 y 22 centímetros (de 6 a 9 pulgadas) de lluvia en el territorio en las próximas horas.

Aug 17: #Ernesto made landfall on Bermuda at 430 AM AST. Strong Winds, dangerous storm surge, and life-threatening flooding expected to continue on Bermuda today. For the latest visit https://t.co/tW4KeGe9uJ

Radar Image courtesy of Bermuda Weather Service pic.twitter.com/xAUVd4jaUr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 17, 2024