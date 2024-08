OMS declaró emergencia internacional de salud por mpox

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional de salud pública por el actual brote de mpox (conocido antes como viruela del mono).

En rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el brote de mpox se originó en la República Democrática del Congo (CDC), y se ha extendido a otros países cercanos.

De la misma manera, enfatizó que los casos llegaron hasta Europa y Norteamérica.

El representante de salud puntualizó que esta vez los brotes no son consecuencia de la circulación de una misma variante del virus. Sino de más de una, y que también se han observado niveles de riesgo y de contagio diferentes. Mientras que hace dos años la transmisión era casi exclusivamente por vía sexual.

