La OMS alertó sobre el incremento de casos de Covid-19

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el incremento de los casos por Covid-19 a nivel mundial.

De la misma manera, el organismo destacó que “el covid-19 todavía está muy presente y circula en todos los países».

Al respecto, la doctora Maria Van Kerkhove, durante una conferencia de prensa advirtió que “el covid-19 todavía está muy presente y circula en todos los países”.

Durante su conferencia reveló los datos del sistema de vigilancia de la agencia sanitaria, basados en centinelas en 84 países.

“Las pruebas con resultado positivo rebasan el 10%, pero la cifra fluctúa según la región. En Europa, ese porcentaje es superior al 20%”, advirtió.

De la misma manera, puntualizó que se han registrado nuevas olas de infección en América, Europa y el Pacífico occidental.

Además, indicó que por la baja en la cobertura de vacunación, está aumentando el riesgo de que surja una cepa más virulenta que pudiera causar enfermedad grave.

