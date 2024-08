Alertan por incremento de robos en cajeros automáticos

Charlotte, NC.- Detectives del Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) alertan a la comunidad por el incremento de robos en cajeros automáticos en la zona.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department are investigating a series of robberies that have occurred at ATMs in the University City area. Please call Charlotte Crime Stoppers at 704-334-1600 / https://t.co/TjlprKmCGU to leave an anonymous tip. pic.twitter.com/JnZSjw3ZiL

— Charlotte Crime Stoppers (@CLTCrimeStopper) August 13, 2024