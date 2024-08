Kannapolis, NC – Se llevarán a cabo cuatro carreras este otoño como parte de la serie Run Kannapolis 5K. Corredores y caminantes de todas las edades y habilidades están invitados a participar en esta serie única que presenta las mejores carreras/caminatas de 5 km de la ciudad.

1 de 6

Cada carrera se llevará a cabo en el centro de Kannapolis y será organizada por una organización sin fines de lucro que se beneficiará de las tarifas de inscripción. Todas las carreras se realizarán un sábado por la mañana.

Lee también: Caminatas en parques estatales para comenzar el año

Este año, se complacen en anunciar la incorporación de un evento Bark in the Park que se realizará junto con el Wonder Run 5K del 5 de octubre. Trae a tus amigos peludos a correr contigo en Wonder Run 5K y luego disfruta del evento Bark in the Park.

¿Buscas un nuevo amigo de cuatro patas? Rowan Humane Society, Cabarrus Humane Society, Cabarrus Animal Shelter y Dunkin Doodles estarán presentes para ayudar a los posibles propietarios a encontrar un amigo peludo adecuado para ellos. Estarán presentes otras organizaciones, incluidas boutiques para perros, veterinarios, peluqueros, entrenadores y huéspedes. Los propietarios recibirán obsequios para perros gratis correspondientes a la campaña Scoop the Poop de la ciudad.

Lee también: Cuándo son las carreras de Run Kannapolis 5K

Únase a las miles de personas que han participado en Run Kannapolis a lo largo de los años. Run Kannapolis es parte de la marca Discover a Healthy Life de la ciudad de Kannapolis. Además de los premios que recibas de la organización anfitriona, recibirás grandes premios y reconocimientos de la ciudad en función del número total de carreras que completes.

Organización anfitriona de la serie de otoño Run Kannapolis 2024

17 de agosto: Cannon Ballers Shooting Stars 5K, 9 a. m. Cannon Ballers

14 de septiembre – Carrera por la Paz, 8 a. m. S.T.U.D.I.O.

5 de octubre: Wonder Run 5K, 7:45 a. m. Fundación Educativa de Kannapolis

9 de noviembre: Old Armor 5K for Heroes, 9 a. m. Old Armor Beer Company

Regístrese ahora en www.runkannapolis.com.

¡Buena suerte con la serie Run Kannapolis de otoño de 2024 y esperamos verte en la meta!

Video: Evento “Caminemos y Rodemos Juntos Gaston” será el sábado 7 de octubre