Biden habló sobre su retiro como candidato a las presidenciales

Washington.- Para evitar crear “distracciones” en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el demócrata, Joe Biden, se retiró de la condienta.

Estas declaraciones las ofreció el primer mandatario en una entrevista a un reconocido medio de comunicación estadounidense, en la que destacó la importancia de las elecciones presidenciales.

En este sentido, Biden reveló que temía que, si se quedaba en la contienda, la atención iba a estar centrada en las críticas hacia su candidatura.

“Varios de mis colegas en el Senado y la Cámara creían que yo iba a perjudicar a la campaña y temía que, si me quedaba, esa iba a ser el tema” central, señaló el exmandatario de 81 años.

De la misma manera, recordó que cuando decidió lanzarse por primera vez a la presidencia en 2020 para enfrentarse al entonces mandatario Donald Trump se veía a sí mismo como un líder “de transición”.

“No puedo ni decir mi edad, es difícil que esas palabras salgan de mis labios, pero todo fue avanzando muy rápido”, dijo Biden.

“Estamos en un punto de inflexión en la Historia. Las decisiones que tomemos en los próximos tres o cuatro años, determinarán cómo se van a ver las próximas seis décadas”, pronosticó el demócrata.

Por otro lado, Biden afirmó que estaba dispuesto a hacer “lo que sea que ayude más” para conseguir que Harris derrote a Donald Trump el próximo mes de noviembre.

En este sentido, el demócrata explicó que está planeando un tour de mitines en Pensilvania junto al gobernador del estado, Josh Shapiro, cuyo nombre estuvo en la lista de candidatos para ser la fórmula vicepresidencial de Harris.

Por último, a su juicio Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hacen un “gran equipo”.

Vice President @KamalaHarris and Governor @Tim_Walz are running a campaign on behalf of all Americans.

And when they’re elected, they will govern on behalf of all Americans.pic.twitter.com/NT3ErWoDPw

— Joe Biden (@JoeBiden) August 9, 2024