Advertencia de inundaciones vigente para NC ante paso de Debby

Charlotte, NC.- Ante el paso de Debby por Carolina del Norte (NC), realizaron advertencia de inundaciones repentinas vigente para el Condado Mecklenburg y todo el estado.

🚨A Flash Flood Warning is in effect for Mecklenburg County. Heavy rain and flooding expected. Stay safe and avoid flooded areas. Turn around, don’t drown! 🌧️ pic.twitter.com/ETJ7Tx54aq

«Hay una advertencia de inundaciones repentinas vigente para el Condado Mecklenburg. Se esperan fuertes lluvias e inundaciones. Manténgase a salvo y evite las áreas inundadas. Date la vuelta, ¡no te ahogues», escribieron en la cuenta X de Charlotte-Mecklenburg Emergency Management.

También desde Ready, una campaña nacional de servicio público lanzada en febrero de 2003 del Gobierno de Estados Unidos, diseñada para educar a los ciudadanos para que se preparen, respondan y mitiguen las emergencias y los desastres compartieron algunas recomendaciones:

«Si su casa o propiedad fue dañada por #Debby , ¡tome fotografías antes de comenzar a limpiar! Este paso acelerará el proceso a medida que presenta reclamos de seguro o solicita otra asistencia», escribieron.

If your home or property was damaged by #Debby, take photos before you begin cleaning up!

This step will speed up the process as you file insurance claims or apply for other assistance. pic.twitter.com/qIXejtZ3NS

