EE.UU. demandó a TikTok por violar la privacidad de los menores de edad

Washington.- El gobierno de Estados Unidos demandó a la red social TikTok por violar la privacidad de los usuarios que son menores de edad.

Se conoció que la plataforma estaría recopilando datos sobre ellos sin el permiso de sus padres.

En este sentido, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio unieron fuerzas en una demanda civil en la que afirman que la popular aplicación para compartir fragmentos de video infringió la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.

De la misma manera, denunciaron que la compañía incurrió en una «violación generalizada de las leyes que protegen la privacidad de los niños».

Los organismos estadounidenses explicaron que la metodología de la plataforma propiedad del grupo chino ByteDance, millones de niños menores de 13 años han sido sometidos a una «extensa recopilación de datos» y además han «interactuado con usuarios adultos y han accedido a contenidos para adultos».

