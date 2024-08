Estudio revela la aceptación de Kamala Harris en los demócratas

Washington.- Un reciente estudio reveló el repunte que se ha registrado en las últimas semanas a favor de la vicepresidenta Kamala Harris a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales.

Según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, explica que alrededor de 8 de cada 10 demócratas dicen que estarían algo o muy satisfechos si Harris se convirtiera en la candidata demócrata a la presidencia.

El estudio se realizó luego del anuncio de Biden de la carrera electoral, por lo que indica que los demócratas están motivados por la vicepresidenta Kamala Harris.

En la encuesta también están algunos distritos electorales claves para el Partido Demócrata que habían sido especialmente tibios con el presidente Joe Biden, según una nueva encuesta.

Por otro lado, en otra encuesta de AP-NORC, efectuada antes de que Biden diese un paso atrás, pero después de su debate contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump, solo alrededor de cuatro de cada de 10 demócratas dijeron estar algo o muy satisfechos con que fuese el posible nominado del Partido Demócrata a la Casa Blanca.

Demócratas motivados por un rostro fresco

Asimismo, puntualizaron que el rápido cambio de opinión entre los demócratas en un periodo tan corto de tiempo subraya la celeridad con la que el partido se ha unido en torno a Harris como su abanderada.

De la misma manera, indican que el apoyo es motivado por un rostro fresco al frente de la candidatura y una confianza renovada en las perspectivas del partido contra Trump en noviembre.

Al respecto, Gary Hines, un demócrata de Filadelfia, afirmó que no estaba especialmente impresionado por la primera campaña presidencial de Harris. Sin embargo, a su juicio ahora la vicepresidenta ha demostrado “que está a la altura de la tarea, puede hacer el trabajo, ha probado que está haciendo una campaña fuerte hasta el momento y, quizás a un nivel mayor. Es alguien que puede derrotar a Donald Trump”.

“Tengo muchas ganas de salir a la calle y llamar a las puertas, algo que nunca habría hecho”, indicó Hines. “Me ha animado bastante».

