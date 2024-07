Charlotte, NC.- Si su hijo usa transporte escolar deberá registrarse antes del 01 de agosto. Por ende, debe conocer todos los detalles sobre el servicio para la próxima temporada 2024-2025 antes de hacerlo.

Will your student ride the school bus in 2024-25 school year? Deadline to register is August 1st: https://t.co/SGaPsjyUjh

El servicio de transporte para el año escolar 2024-2025? Fecha límite de inscripción: 1 de agosto. https://t.co/SGaPsjyUjh pic.twitter.com/NQ9fdAgZiy

