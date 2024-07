Biden: La defensa de la democracia es lo más importante

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la “defensa de la democracia es más importante que cualquier título”, tras su renuncia como candidato demócrata para las elecciones presidenciales.

Estas declaraciones las ofreció desde su oficina en la Casa Blanca, en la que indicó que “he decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación”.

“Saco fuerzas, y encuentro alegría, trabajando para el pueblo estadounidense. Pero esta sagrada tarea de perfeccionar nuestra unión no se trata de mí. Se trata de ustedes. De sus familias. De su futuro. Se trata de Nosotros, el Pueblo”, continuó.

De la misma manera, el primer mandatario destacó que “ha sido el privilegio de mi vida servir durante 50 años”.

For the next six months, I'll be focused on my job as your president.

— President Biden (@POTUS) July 25, 2024

— President Biden (@POTUS) July 25, 2024