Kamala Harris agradece el respaldo de Biden para las presidenciales

Washington.- La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció el apoyo del presidente, Joe Biden, para que sea su sustituta en la carrera a la Casa Blanca.

Estas declaraciones las ofreció luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará que no será el candidato demócrata para las próximas elecciones. En la que respaldó además, a la vicepresidente Kamala Harris, como candidata por partido demócrata para las elecciones presidenciales.

En su carta Biden indicó “mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

En este sentido, Harris confirmó que quiere ser elegida por el Partido Demócrata para enfrentarse en noviembre al republicano Donald Trump.

“Me siento honrada de contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación”, afirmó en una carta publicada una hora después del anuncio de Biden

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024