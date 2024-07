Trump acepta la nominación republicana

Milwaukee.- El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump aceptó su candidatura a la presidencia para el partido republicano.

Durante la clausura de la Convención Nacional Republicana, realizada durante esta semana en Milwaukee, aceptó su nominación electoral. Además, afirmó que si llega a ganar las elecciones, el país vivirá los cuatro años más grandes de su historia.

Ver más: Nieta de Trump sorprendió en la Convención Nacional Republicana

“Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad”, afirmó Trump en su discurso.

President Trump WILL bring back the American Dream! 🇺🇸pic.twitter.com/NUvxIeZa1d — GOP (@GOP) July 19, 2024

De la misma manera, Trump prometió que su objetivo principal es que los estadounidenses puedan vivir “mejor que nunca”.

“Nada me detendrá en esta misión porque nuestra visión es justa y nuestro rumbo puro. No importa qué obstáculo se nos presente. No nos vendremos abajo, no lo haremos mal. No daremos marcha atrás y nunca dejaré de luchar por ustedes”, destacó el republicano.

Criticó al partido demócrata

Además, es de mencionar, que durante su discurso apenas citó al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, o a su vicepresidenta, Kamala Harris. Sin embargo, no escatimó en críticas a su partido rival.

“No debemos criminalizar la disidencia ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que está sucediendo últimamente en nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes. El Partido Demócrata debería dejar de inmediato de utilizar el sistema judicial como arma y de etiquetar al oponente político como enemigo de la democracia”, precisó Trump

Por otro lado, se conoció que durante estos días del evento, el magnate neoyorquino recibió el apoyo de cientos de republicanos, luego del atentado que sufrió el fin de semana en Butler.

THANK YOU, REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION 2024! 🇺🇸#MAGA pic.twitter.com/duc4kG7Zxm — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) July 19, 2024

Video: Análisis político: Tras el atentado que sufrió Trump