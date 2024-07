Semana de restaurantes en Charlotte del 19 al 28 de julio

Charlotte, NC.- Del 19 al 28 de julio Charlotte servirá de escenario para disfrutar de la mejor gastronomía en la Semana de Restaurantes o «Queen’s Feast – Charlotte Restaurant Week» que se llevará a cabo en 8 condados.

#QueensFeast kicks off this Friday! There's still some seats available for special deals at over 100 amazing metro area restaurants! Don't miss out on great food and savings! Make reservations now at https://t.co/YXcSIcrFWf #cltdining #cltfood #metrolina #crw #charlotte

— Charlotte Restaurant Week ® (@QueensFeast) July 17, 2024