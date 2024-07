Biden da positivo al Covid-19 y se aislará en Delaware

Las Vegas.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dio positivo al Covid-19, por lo que suspenderá momentáneamente sus actividades.

La información la dio a conocer la Casa Blanca, que señaló que el primer mandatario experimenta síntomas leves.

El anuncio se da luego de un evento al que iba acudir en las Vegas, en la iba a dar diversos anuncios en la conferencia anual de UnidosUS.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.

— President Biden (@POTUS) July 17, 2024