Smith y Miller impulsan a los Hornets a la victoria

Charlotte, NC.- Smith y Miller impulsaron a los Hornets a la victoria en Las Vegas. Un par de actuaciones de 20 puntos de dos jugadores en ascenso de segundo año ayudaron a los Charlotte Hornets a escapar por poco con una victoria por 94-90 en la Liga de Verano sobre los New York Knicks el sábado 13 dejulio en Las Vegas, NV.

20-point games from @lif3nick & @brandmillerr, @TidjaneSalaun's summer debut, and another win.

Read all about tonight's game courtesy of @sam_perley's recap! 📝

