Charlotte, NC.- Charlotte Hornets realizó minicampamento de la Liga de Verano, el Clásico de California de 2024 en Sacramento, CA y la Liga de Verano de la NBA de 2024 en Las Vegas, NV. El campamento tuvo una duración de tres días, durante los que hicieron diversas actividades.

Day 3 of minicamp ✔️

Stay updated on all things Summer League with @sam_perley's Words From Out West: https://t.co/RyfGVSwwiF pic.twitter.com/VmSdOpTZ3o

— Charlotte Hornets (@hornets) July 5, 2024