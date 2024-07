Charlotte Knights venció a Durham Bulls

Charlotte, NC.-Charlotte Knights conectó 12 hits en camino a una victoria de 9-5 sobre los Durham Bulls el domingo por la noche en el final de la serie de seis juegos desde Truist Field en Uptown Charlotte.

RECAP: Ky Bush earned his 1st Triple-A win & we pounded out 9 runs on 12 hits in a big 9-5 win over the buLLs on Sunday!

