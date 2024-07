Suspenden por lluvia partido de Charlotte Knights

Uptown, NC.- El partido del sábado 06 de julio entre los Charlotte Knights y Jacksonville Jumbo Shrimp en Truist Field fue suspendido por lluvia.

Our Saturday, July 6th game originally scheduled for 6:05pm against the @JaxShrimp has been postponed.

The game will be made up on Wednesday, September 11th in a double-header format with first pitch of game one at 5:05pm. pic.twitter.com/ZS4m0FamNJ

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) July 6, 2024