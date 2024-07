Donald Trump sufrió un atentado en Pensilvania

Pensilvania.- El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump sufrió un atentado este sábado 13 julio en un mitin que realizaba en la ciudad de Butler en Pensilvania.

A través de video publicados en redes sociales se pudo evidenciar cuando Trump pronunciaba su discurso, y sorpresivamente se escucharon las detonaciones.

Inmediatamente, funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos protegieron a Trump y lo sacaron inmediatamente del lugar con máxima seguridad

Durante las imágenes también se evidenció que el republicano resultó herido en la oreja derecha.

Minutos después de que el exgobernante fuera evacuado tras escucharse los disparos, la campaña de Trump emitió un comunicado en el que afirmaba que se encontraba “bien”.

President Trump thanks law enforcement and first responders for their quick action during this heinous act. He is fine and is being checked out at a local medical facility. More details will follow.

Asimismo, las autoridades confirmaron que el lugar se ha declarado “escena de un crimen” y una ambulancia asistió en la evacuación.

El portavoz jefe del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, señaló que «la noche del 13 de julio se produjo un incidente en un mitin de Trump en Pensilvania. El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente está a salvo. Ahora se trata de una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible».

De la misma manera, fuentes policiales confirmaron que el atacante implicado en el incidente fue «neutralizado».

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden indicó que “me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegro de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información”.

“Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo”, acotó Biden.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.

I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.

Jill and I are grateful to the Secret…

— President Biden (@POTUS) July 13, 2024