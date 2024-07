Huracán Beryl sube a categoría 5 alertando a Jamaica

Washington .- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el huracán Beryl subió a la categoría 5 y es “potencialmente catastrófico”.

A través de su página web, alertó que “se espera que traiga vientos que amenacen la vida y marea ciclónica a Jamaica más tarde esta semana”.

Asimismo, Beryl tocó tierra el lunes 1 de julio en la isla Carriacou de Granada en el mar Caribe con vientos máximos de 241 km/h. Autoridades indicaron que es el huracán más potente que ha pasado por las Granadinas.

Hurricane #Beryl Advisory 15A: Beryl Expected to Bring Life-Threatening Winds and Storm Surge To Jamaica On Wednesday. Hurricane Hunter Aircraft Report Little Change in Strength Over The Past Few Hours. https://t.co/tW4KeGe9uJ

Al respecto, el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, declaró que había “informes generalizados de destrucción y devastación en Carriacou y Petite Martinique”. “En media hora, Carriacou quedó arrasada”.

Ver más: México en alerta por el Huracán Beryl

Por otro lado, se conoció que el huracán dejó al menos un muerto en San Vicente y las Granadinas, y cientos de viviendas y edificios dañados, según anunció el lunes por la noche el primer ministro Ralph Gonsalves, quien señaló que podría haber más víctimas mortales.

Here are the 5am EDT Tuesday Key Messages for Category 5 Hurricane #Beryl over the eastern Caribbean . New for this advisory is a Hurricane Watch for all of the Cayman Islands. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/hBSYS1BS4o

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2024