WhatsApp trabaja en una función basada en IA

Washington.- La Inteligencia Artificial sigue abarcando el mundo de tecnología, ya que esta vez la empresa de comunicación WhatsApp trabaja actualmente en una función basada en IA.

En este sentido, medios especialistas han dicho que esta nueva función generativa de vanguardia tendrá como objetivo ofrecer a los usuarios una mejor experiencia.

Asimismo, se conoció que se trata de una opción actualmente en desarrollo, detectada en la versión beta 2.24.14.13 de WhatsApp para Android.

WhatsApp is developing a new feature called "AI-generated images of you."

It allows users to create personalized avatars using Meta AI technology.

Users take photos, and Meta AI creates accurate images based on them.

Available in the latest WhatsApp beta update for Android. pic.twitter.com/gyMmmvasQU

— Aditya Choudhary (@adityjpg) July 5, 2024