Más de 70 millones de personas viajarán durante el feriado en EE.UU.

Washington.- A tan solo horas del feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos, se estiman que al menos de 70 millones de personas se movilizarán durante estos días en EE.UU.

La información la dio a conocer la Asociación Automovilística Americana (AAA), en la que reveló que en sus proyecciones la mencionada cifra es un aumento del 5% en comparación con el año pasado y del 8% respecto a 2019.

De la misma manera, explicó que tienen contabilizado que más de 60 millones lo harán en automóvil. Mientras que se espera que los viajes aéreos también establezcan un nuevo récord.

