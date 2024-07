Sigue disminuyendo la inflación en Estados Unidos

Washington.- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, informó que la inflación en Estados Unidos se está desacelerando de nuevo después de mediciones más altas a principios de este año.

Estas declaraciones las ofreció el martes 2 de julio en rueda de prensa en la que precisó que se necesitarían más evidencias de este tipo antes de que la Fed recorte las tasas de interés.

En este sentido, explicó que después de algunos informes de inflación persistentemente alta a principios de 2024. Los datos de abril y mayo “sí sugieren que estamos volviendo a una senda desinflacionaria”.

