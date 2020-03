Estados Unidos.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) solicitó, a través de su portal web, reprogramar las citas para solicitud de visas, en caso de presentar algún síntoma de resfriado.

USCIS indica al público en general que si enferma por alguna razón, o estuvo expuesto a la pandemia COVID-19, no asista a ninguna de sus oficinas.

De igual manera, señala que si usted estuvo en cualquier país designado como “Nivel 3” por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades; o tiene síntomas similares a los de la gripe (como secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta o fiebre), siga las instrucciones que están en su notificación de cita para reprogramarla.

USCIS enlistó algunas enfermedades o síntomas por los que deben reprogramar sus citas:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos quiere garantizar la seguridad tanto del público en general como de sus empleados. “Por favor, no visite una oficina de USCIS si usted está enfermo. Nosotros le ayudaremos a reprogramar su cita sin penalidad alguna cuando esté mejor. Si usted tiene una enfermedad o está presentando síntomas, le recomendamos que cancele y reprograme su cita”.

Para mayor información sugieren visitar la página coronavirus.gov para una lista completa de las notificaciones de CDC acerca de viajes, y acerca de la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional ante el coronavirus.

Se debe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes en Twitter que “se han hecho cambios” y que en poco tiempo las pruebas diagnósticas comenzarán a hacerse a gran escala.

El mandatario criticó la preparación y respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) ante la pandemia. Los CDC reportaron al menos 1,666 casos de infectados este viernes.

…. Their response to H1N1 Swine Flu was a full scale disaster, with thousands dying, and nothing meaningful done to fix the testing problem, until now. The changes have been made and testing will soon happen on a very large scale basis. All Red Tape has been cut, ready to go!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020