Charlotte-N.C.- La Policía de Huntersville respondió a un tiroteo registrado este viernes 13 de marzo a las 05:30 de la mañana.

El incidente comenzó en el bloque 12000 de Es Draper Drive. A todos los residentes que viven en el área se les pidió que permanecieran dentro de sus hogares por seguridad.

La orden de “en el lugar” afectó temporalmente las rutas de los autobuses escolares, dijeron los vecinos.

La policía de Huntersville dijo que ya no existe una amenaza para la comunidad. Este tiroteo sigue siendo una investigación activa y en curso.

