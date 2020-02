San Diego.- Un ciudadano mexicano fue sentenciado este lunes a casi 14 años de prisión por apuntar un arma de fuego contra un agente de la Patrulla Fronteriza en hechos ocurridos en noviembre de 2018.

El sentenciado, Héctor Rodríguez Chávez, se declaró culpable del cargo de agresión a un agente federal con una arma letal. También aceptó su culpabilidad por el cargo de apuntar una arma de fuego en relación con un delito violento.

En la audiencia celebrada este día en la Corte Federal ante el juez Gonzalo Curiel, agentes de la Patrulla Fronteriza relataron cómo se enfrentaron al hombre de hoy 62 años en una área aislada, ubicada a unos cinco kilómetros de distancia del puerto fronterizo de Otay Mesa.

“Rodríguez Chávez volteó y apuntó una pistola semiautomática cargada a uno de los agentes”, detalló la Fiscalía del Distrito Sur de California en un comunicado de prensa.

Según el testimonio que el agente agredido rindió este día ante la Corte, fue una decisión de segundos la que tomó para desarmar al hombre que lo tenía amenazado. El oficial no resultó herido y logró detener al hombre sin la necesidad de usar fuerza letal.

Tras escuchar los testimonios de los elementos de la Patrulla Fronteriza, el juez le impuso a Rodríguez Chávez una sentencia de 141 meses de prisión por ambos delitos.

De manera adicional, ya que el hombre violó los términos de una liberación anticipada de una condena de 2014 por el delito de reingreso ilegal a Estados Unidos, el juez añadió una pena de 24 meses. En total, el juez lo sentenció a165 meses de prisión.

Respecto a los hechos, el juez Curiel reconoció el riesgo al que se enfrentan agentes de la Patrulla Fronteriza al trabajar en áreas remotas.

El jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector San Diego, Aaron M. Heitke, se dijo satisfecho con la sentencia y reconoció la capacidad de respuesta rápida del agente atacado para detener al hombre sin derramar una gota de sangre.

“Cualquier día que nuestros agentes regresan seguros a casa es un buen día”, concluyó.

Judge Curiel in San Diego — once derided by @realdonaldtrump as a "Mexican" judge unfair to him — metes out 14-year sentence to Mexican national for pointing loaded gun at Border Patrol agent. https://t.co/6OMeRdOc19 pic.twitter.com/TgviCiBifF

— Times of San Diego (@TimesofSanDiego) February 11, 2020