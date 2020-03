Carolina del Norte.- El nuevo grupo de trabajo COVID-19 del gobernador Roy Cooper se reunirá el jueves para coordinar la respuesta del estado al coronavirus en Carolina del Norte.

A partir del jueves por la mañana, hay 11 casos «presuntamente positivos» y un caso confirmado en Carolina del Norte, pero las autoridades de salud dijeron que los residentes pueden esperar escuchar más en los próximos días y semanas.

Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos y falta de aire y pueden aparecer de dos a 14 días después de la exposición. Si ha estado expuesto a alguien con el virus y tiene estos síntomas, se le pide que llame a su médico.

.@NC_Governor Roy Cooper's Novel Coronavirus (#COVID19) Task Force is meeting now to coordinate state's response to COVID-19 in NC. As of this morning, there are 11 cases in NC, but expect to hear more in coming days/weeks.

— NCDHHS (@ncdhhs) March 12, 2020