Charlotte.- Este jueves informaron sobre problemas en líneas eléctricas de Harris Blvd en la Interestatal 485 producto de un incidente vial.

De acuerdo a reportes en la red social Twitter, una mezcladora de cemento rozó accidentalmente las líneas eléctricas, ocasionando que el cableado soltara chispas pero sin emprender un incendio.

Las personas involucradas no presentaron daños físicos que lamentar.

••Harris Blvd @ I-485 Ramp,

a cement mixer accidentally grazed power lines. There were sparks but no fire. Everyone is out of the truck safely.#CltTraffic #Charlotte #Clt #NC #SC

