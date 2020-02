Rate this post

Los Ángeles – Estados Unidos.- Las noticias sobre las polémicas amorosas de Justin Bieber continúan conociéndose pese a que el cantante ya se encuentra casado. Recientemente en una entrevista, Justin reconoció que le fue infiel tanto a su ex Selena Gómez como a su actual esposa Hailey Baldwin.

El cantante canadiense también reveló que a Baldwin le hizo daño cuando comenzaron, para él no fue nada fácil una relación formal debido a que cuando estaban empezando no podía dejar de fijarse en otras personas, “no estaba listo para ser fiel”.

“A Hailey le dije antes de salir de gira en 2016, cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas y, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, porque aún no estaba en ese punto”, reveló Bieber.

Pese a su sinceridad con la que ahora es su esposa y sus buenas intenciones en el momento para no lastimarla, igual terminaron hiriéndose mutuamente como él mismo lo aseguró.

“La cuestión es que, como ella me quería, verme con otras personas le dolió mucho y, dicho eso, ella también hizo cosas que me dolieron. Y era demasiado dolor: yo le había hecho daño a ella, y ella a mí. Y al final dejamos de hablar antes de que yo saliera a la carretera. Estaba muy enfadado”, agregó.

Bieber atribuye sus dificultades para lograr un estilo de vida formal junto a Hailey a su experiencia con su anterior novia, a quien no llama por su nombre en ningún momento, pero definitivamente tiene que tratarse de Selena, pues fue la única pareja que se le conoció entre 2010 y 2018.

“Antes de todo eso, en mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí”, destacó.