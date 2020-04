SHARE ON:

Rate this post

Vaticano.- Normalmente miles de feligreses con palmas y ramas habrían llenado la Plaza de San Pedro, pero este fue un Domingo de Ramos inusual en el Vaticano, debido a la pandemia de coronavirus COVID-19.

La tradicional misa en la plaza fue suspendida para evitar la propagación del virus y el papa Francisco tuvo que presidir la liturgia en una casi vacía Basílica de San Pedro.

Además de sus asistentes estaban presentes unos pocos prelados, monjas y legos invitados, sentados en los primeros bancos y separados para reducir los riesgos de contagio.

Francisco bendijo las palmas tendidas que sostenían los asistentes y después cogió una. Acto seguido ofició la misa.

“El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor”, dijo Francisco durante la homilía.

“Pedir la gracia de vivir para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer”, dijo el Papa en tiempos de pandemia a todos las personas que seguían la misa a través de la televisión e Internet.

El Domingo de Ramos representa el inicio de la Semana Santa que culmina con la Pascua, el 12 de abril.

Todas las ceremonias oficiales en este período serán oficiadas por Francisco, pero al igual que este domingo no contarán con público.

En el Vaticano han sido confirmados siete casos de coronavirus entre residentes y empleados del pequeño Estado independiente.