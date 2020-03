Estados Unidos.- En medio de las medidas de contención para evitar la propagación del COVID-19 en el país, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reiteró este jueves que no está realizando operativos en instalaciones médicas, y que las personas deben buscar atención médica si lo necesitan.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, ICE dijo que “no realiza operaciones en instalaciones médicas, excepto en circunstancias extraordinarias”.

“Las afirmaciones que dicen lo contrario son falsas y crean miedo innecesario dentro de las comunidades. Las personas deben continuar buscando atención médica por afecciones médicas”, argumentó.

(1/3) ICE is looking into social media reports that an arrest was made by ICE officers today at a hospital. It's critical during this time of global pandemic, that everyone know that ICE does not conduct operations at medical facilities, except under extraordinary circumstances.

— ICE (@ICEgov) March 12, 2020