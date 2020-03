Charlotte – Carolina del Norte.- Dos personas fueron halladas muertas en un arroyo el miércoles, informó la policía de Charlotte-Mecklenburg.

La policía dijo que respondió a un llamado de emergencia de una persona que había encontrado a una mujer, sin signos vitales, en el lecho de un arroyo en la cuadra 8700 de Monroe Road.

Los agentes confirmaron que la víctima estaba muerta. Su nombre será revelado después de que los familiares sean notificados.

En un recorrido por la zona, los agentes encontraron otro cadáver, que tampoco fue identificado, a unos 200 metros río arriba del lugar del primer hallazgo.

La Oficina Forense trabaja para determinar la causa de muerte de estas dos personas.

La policía abrió una investigación y está sondeando el área en busca de testigos.

