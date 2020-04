Rate this post

Illinois – Estados Unidos.- La leyenda de la NBA, Michael Jordan, reveló que a comienzos de su carrera se sorprendió al ver a sus compañeros de equipo con cocaína, marihuana y mujeres en un hotel durante una pretemporada, por lo que tomó una decisión que lo dejó casi aislado del resto de los jugadores.

“Estaba en un hotel tratando de encontrar a mis compañeros de equipo. Empiezo a llamar a las puertas. Llego a una, llamo y digo que soy yo. Entonces abren la puerta, entro, y prácticamente todo el equipo estaba allí. Y había cosas que no había visto en mi vida. Rayas de cocaína por un lado, fumadores de marihuana por otro, mujeres…», dijo la ex estrella del Chicago Bulls en The last dance, un documental sobre su última campaña en el equipo (97-98).

“Lo primero que dije fue: ‘Estoy fuera’. En lo único en lo que podía pensar era que si venían, era tan culpable como todos los demás. Y a partir de ese momento, estaba más o menos solo», recordó el considerado mejor jugador de la historia.

Jordan, que ha sido elogiado por su comportamiento durante su carrera, dijo en el documental que él se dedicaba a «jugar a las cartas y ver películas. No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar al baloncesto».

Rod Higgins, compañero de Jordan en los Bulls durante esa primera temporada, habla en The last dance y confirma que el mítico “23” tenía una ética de trabajo ejemplar.

«Lo que sea que el resto hayan estado haciendo fuera de la cancha, ya sea de fiesta o lo que sea, Michael no formaba parte de ello. El zumo de naranja y el 7-Up eran sus bebidas favoritas», aseguró Higgins.

The last dance estrenó el domingo en ESPN en Estados Unidos y el lunes en Netflix para el resto del mundo.

Cuenta con 10 episodios que repasan la carrera del seis veces campeón de la NBA y decenas de entrevistas, incluida la del ex presidente Barack Obama que era residente de Chicago en esa época.